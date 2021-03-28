На немецких подлодках нашли "российские" навигационные устройства

На подводных лодках Военно-морских сил Германии установлено навигационное оборудование, которое разработала компания из России — основного соперника НАТО. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

Издание сообщает, что сотрудничество компании "Транзас" и военных ФРГ берёт начало ещё в середине нулевых годов. Тогда около сотни кораблей ВМС Германии были оснащены навигационными системами, которые разработала "Транзас". Однако, по данным газеты, отечественные "навигаторы" присутствуют и на находящихся в строю немецких подлодках U35 и U36, на которых установлена система Navi-Sailor 4000.

Отмечается, что шифрование данных в этих системах не соответствует военному стандарту НАТО. Морской офицер на условиях анонимности признался изданию, что он и его коллеги обеспокоены тем, что данные могут быть перехвачены иностранными разведками. Пресс-секретарь Министерства обороны Германии в ответ на вопрос газеты о том, представляют ли системы "Транзас" опасность для немецких подлодок, ответил, что "правительство прилагает значительные усилия для обеспечения безопасности IT-кибер и крипто-средств, находящихся в ведении Министерства обороны".

Ранее Лайф писал, что первое в истории синхронное всплытие российских атомных подлодок в Арктике заинтересовало Пентагон.

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