Дело не только в резине: россиянам рассказали, как правильно подготовить авто к лету

Для успешной и беспроблемной эксплуатации автомобиля летом помимо замены зимних шин необходимо провести ещё ряд процедур. О них напомнил доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов.

Проводить замену шин на летние он рекомендует при стабильной средней температуре +5 градусов. Если столбик термометра перейдёт эту отметку, то передвигаться на зимней резине станет небезопасно: она теряет свои свойства и приобретает недостатки. Также необходимо провести динамическую балансировку колёс.

"Если этого не сделать, то это может привести к повышенному износу автомобильных шин. Кроме этого, на скорости 80‒100 километров в час вы почувствуете биение рулевого колеса, что будет следствием вот этого дисбаланса. Это будет ухудшать управляемость машиной", — предупредил Зиманов в интервью радио Sputnik.

Уделить внимание также необходимо и тормозной системе. Всё это делается параллельно со сменой колёс. Если машина недорогая и датчиков износа нет, изучить детали нужно самостоятельно.

"При зимней эксплуатации, когда на дорогах много реагентов, помимо износа тормозных колодок также могут потрескаться тормозные шланги. Если это вызывает сомнения, то их надо проверить. Также стоит осмотреть износ самого тормозного диска. Это попутная работа, пока вы меняете колёса", — пояснил эксперт.

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