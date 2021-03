Кейт Миддлтон выпустила книгу, посвящённую борьбе с коронавирусом

Название данной книги — Hold Still: a Portrait of Our Nation in 2020 — можно перевести как "Замрите: портрет нашей нации в 2020 году". Это совместный проект с Национальной портретной галереей. На протяжении года британцы могли присылать свои фото, которые были сделаны во время первого национального локдауна, введённого из-за ковида.