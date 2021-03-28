Кейт Миддлтон выпустила книгу, посвящённую борьбе с коронавирусом
В издании собраны фотографии, которые раскрывают влияние пандемии на страну.
Фото © ТАСС / PA
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон выпустила книгу-фотоальбом, посвящённую борьбе с пандемией коронавируса в Великобритании. Об этом сообщает Reuters.
Название данной книги — Hold Still: a Portrait of Our Nation in 2020 — можно перевести как "Замрите: портрет нашей нации в 2020 году". Это совместный проект с Национальной портретной галереей. На протяжении года британцы могли присылать свои фото, которые были сделаны во время первого национального локдауна, введённого из-за ковида.
Жюри, в состав которого входила и сама герцогиня Кембриджская, выбрало 100 лучших снимков из 31 тысячи присланных.
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"Я хотела показать, как использовать силу фотографии, чтобы надолго запечатлеть пережитое нами: показать истории отдельных людей, задокументировать важные моменты для семей и сообществ, пока мы переживаем пандемию", — написала Миддлтон в предисловии книги, которая появится в продаже только 7 мая.
Ранее сообщалось, что дизайнер свадебных платьев Кейт Миддлтон и Меган Маркл оказалась на грани банкротства из-за пандемии.
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