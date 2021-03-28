Мясников раскрыл главное достоинство украинской кухни

Известный российский врач, телеведущий Александр Мясников указал на недостатки и достоинства национальной украинской кухни. По его мнению, некоторые блюда там подразумевают "не очень полезные вещи", в том числе большое количество жиров, жирной и мучной пищи, мяса и других калорийных продуктов. При этом в рацион украинцев нередко входит много овощей и фруктов, которыми богата страна.

"Что украинцу съесть полкило овощей, полкило фруктов? Он может это сделать между первым и вторым завтраком. У него на первый завтрак борщ с пампушками, а на второй завтрак — борщ с холодцом и галушками. А вот посередине — овощи-фрукты по килограмму, этого он даже не считает", — отметил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

Он добавил, что из украинской кухни следует позаимствовать большое количество растительной пищи, а вот от плотных и высококалорийных блюд гражданам следует отказаться.

Ранее доктор Мясников рассказал о трёх эффективных способах побороть любую болезнь.

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