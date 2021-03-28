Эксперт рассказал, как россиян легко обманывают при сдаче жилья

Подыскивая жилплощадь в аренду, легко нарваться на мошенников. Вычислить их можно уже на этапе просмотра объявлений. Так, насторожить должна низкая цена. Зачастую "скидка" внушительная — около 20–30% от средней стоимости.

"Ещё на этапе просмотра объявления по аренде квартиры, цена которой гораздо ниже рыночной, можно заподозрить неладное. Условно говоря, глупо рассчитывать на то, что реально снять однушку в центральных районах Москвы менее чем за 60 тысяч рублей. Отклонение на 20–30% в пользу арендатора должно вызывать у вас сомнение — как правило, такой сдвиг по цене таит в себе не самые приятные сюрпризы", — приводит РИА "Новости" совет экспертов.

Подозрительны и варианты с небольшим количеством фотографий или с фото плохого качества. Такое бывает, когда снятую на сутки квартиру пытаются пересдать на месяц и более.

Ещё один возможный вариант обмана при съёме — якобы большой спрос на жильё. При этом риелтор регулярно будет подчёркивать, что надо внести задаток, который при вашем отказе от квартиры не возвращается.

"Вы соглашаетесь, а через несколько часов посредник перезванивает вам для того, чтобы предложить гораздо более привлекательную квартиру. И ведь действительно — вариант куда лучше, да ещё и без комиссии. Естественно, вы делаете выбор в пользу второй квартиры и отказываетесь от предыдущего задатка. Тут и происходит накладка: последний вариант уходит прямо у вас из-под носа. А вместе с ним и первый", — объяснил специалист по недвижимости.

Ранее юристы сообщили о росте числа проблемных квартир на рынке недвижимости. Перед покупкой рекомендуется тщательно проверять сами квартиры и документы на них.

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