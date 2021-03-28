В Госдуме призвали объявить украинского вице-премьера в розыск за слова о Крыме

Депутат Государственной думы от "Единой России" Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова. Он считает, что слова последнего о необходимости депортировать россиян из Крыма не должны остаться безнаказанными.

"В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а самого его объявить в розыск", — сказал Шеремет в интервью РИА "Новости".

Подобные заявления, уверен депутат, надиктованы киевским властям их "заокеанскими хозяевами".

А в Крыму ранее сравнили такие планы Киева по депортации россиян с нашествием рептилоидов на Крещатик. Заявление украинского чиновника там назвали не имеющим отношения к реальности.

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