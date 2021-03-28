Россиянам рассказали, как избавиться от прослушки и хищения данных из телефона

Минимизировать сбор ваших персональных данных можно при отключении в смартфоне доступа некоторых приложений к микрофону, динамикам, камере и геолокации. Методикой поделился старший специалист по тестированию цифровых продуктов "Роскачества" Сергей Кузьменко.

"Дополнительно можно отключить встроенную рекламу производителя. На Android вам нужно перейти в раздел "Настройки Google" > "Реклама" и выключить ползунок "Персонализация рекламы". На iPhone перейдите в "Настройки" > "Конфиденциальность" > "Службы геолокации" > "Системные службы", а затем отключите "Геолокационные iAd". Затем перейдите в "Настройки" > "Конфиденциальность" > "Реклама". Включите "Ограничить трекинг рекламы", — объясняет эксперт.

Объектом слежки можно стать, если впустить в смартфон шпионскую программу. В прошлом году Россия была лидерам по количеству подобных заражений.

"Вообще, избежать этого можно, если соблюдать антифишинговые правила: не переходить по ссылкам в письмах и мессенджерах, держать включённым и обновлять антивирус на компьютере и смартфоне, а также внимательно изучать отзывы и рейтинги приложений, которые собираетесь загрузить на устройство", — считает Кузьменко.

Ранее эксперты рассказали, как пользоваться смартфоном без подзарядки несколько дней. Бесполезные функции тратят заряд батареи впустую.

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