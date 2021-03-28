Глава Госдепа назвал безосновательными санкции Китая против США
Блинкен заявил, что Белый дом их "осуждает".
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Соединённые Штаты считают безосновательными санкции, введённые против них Китаем. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Соединённые Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания, которые, очевидно, были введены в качестве ответной меры на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьёзными нарушениями прав человека в Синьцзяне", — приводит заявление Блинкена пресс-служба Госдепартамента.
Ранее США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против четырёх граждан Китая и одной организации по обвинению в нарушении прав человека в Синьцзяне. В ответ Пекин внёс в чёрный список десять парламентариев и учёных, а также четыре организации Евросоюза. Позже Китай ввёл ответные санкции против Великобритании. Под ограничения подпали граждане и организации, которые "распространяли ложь и дезинформацию" о Синьцзяне. Также МИД Китая принял решение ввести ответные санкции в отношении США и Канады.
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