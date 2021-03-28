Глава Госдепа назвал безосновательными санкции Китая против США

Соединённые Штаты считают безосновательными санкции, введённые против них Китаем. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Соединённые Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания, которые, очевидно, были введены в качестве ответной меры на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьёзными нарушениями прав человека в Синьцзяне", — приводит заявление Блинкена пресс-служба Госдепартамента.