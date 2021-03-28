Пушков предупредил о серьёзном ответе Китая на санкции США

США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня. Китай способен ответить Вашингтону серьёзными санкциями. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков. Он прокомментировал решение КНР ответить Западу введением своих ограничений.

"США, по сути, ещё не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьёзные ответные меры", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что санкции будут действовать только тогда, когда коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса.

"Другая возможная мера — бойкот дипломатических инициатив Байдена. США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня", — резюмировал Пушков.

Авторы