Пушков предупредил о серьёзном ответе Китая на санкции США
По мнению сенатора, такого Америка ещё не испытывала.
Фото © Twitter / Alexey_Pushkov
США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня. Китай способен ответить Вашингтону серьёзными санкциями. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков. Он прокомментировал решение КНР ответить Западу введением своих ограничений.
"США, по сути, ещё не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьёзные ответные меры", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Парламентарий отметил, что санкции будут действовать только тогда, когда коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса.
"Другая возможная мера — бойкот дипломатических инициатив Байдена. США не должны считать, что они будут определять мировую повестку дня", — резюмировал Пушков.
Ранее США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против четырёх граждан Китая и одной организации по обвинению в нарушении прав человека в Синьцзяне. В ответ Пекин внёс в чёрный список десять парламентариев и учёных, а также четыре организации Евросоюза. Позже Китай ввёл ответные санкции против Великобритании. Под ограничения подпали граждане и организации, которые "распространяли ложь и дезинформацию" о Синьцзяне. Также МИД Китая принял решение ввести ответные санкции в отношении США и Канады.
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