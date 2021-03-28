Стало известно, когда начнутся госиспытания гиперзвуковых ракет "Циркон"
Ожидается, что стрельбы проведёт фрегат "Адмирал Горшков".
Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Государственные испытания гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон" начнутся летом 2021 года. Пуск вновь выполнят с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
"Лётно-конструкторские испытания с "Горшкова" были завершены третьим пуском ракеты "Циркон" в ноябре прошлого года, с того момента с борта фрегата стрельбы "Циркона" пока больше не проводились. Следующая стрельба с борта корабля должна состояться в начале лета", — отметили источники агентства.
По предварительным данным, испытания запланированы на июнь. Может быть выполнена залповая стрельба гиперзвуковыми ракетами.
В конце прошлого года "Адмирал Горшков" выстрелил гиперзвуковой ракетой "Циркон" по береговой цели. Тогда дальность полёта составила 450 километров, максимальная скорость — 8 Махов, то есть более 8000 километров в час.
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