Россиянам рассказали, кто должен платить "налог на огород"

Так называемый налог на огород был введён с целью упрощения ведения огородного бизнеса предпринимателями. Обычных дачников он не коснётся. В этом заверил юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

В интервью агентству "Прайм" он отметил, что под "налогом на огород" понимается патентная система налогообложения для ИП, занимающихся мелким сельским хозяйством. Для отнесения к этой категории у предпринимателя должно быть не более 15 человек в штате и не более 60 миллионов рублей дохода за прошлый год.

"Такой налог был введён для того, чтобы упростить для ИП осуществление этого вида деятельности, но он не относится к тем, кто самостоятельно ведёт хозяйство для своих нужд или небольшого заработка. Это касается и налогообложения объектов недвижимости", — пояснил юрист.

Размер и расчёт налогов будут зависеть от выбранной системы налогообложения. При единичных случаях продаж налоговая сетка не применяется, поскольку данный вид деятельности не подходит под предпринимательскую.

"Однако данный законопроект имеет нюансы. В нём указано использование патентной системы, потому "налог на огород" не коснётся тех, кто реализует излишки продукции приусадебного сада. Также это не касается владельцев дач", — объяснил управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

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