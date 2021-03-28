Канадец устроил резню в библиотеке: одного человека убил и нескольких ранил

В канадском городе Норт-Ванкувер мужчина напал на посетителей библиотеки с ножом. Один человек погиб, ещё около пяти пострадали. Об этом сообщает CBC.

Breaking: At least 6 people injured after a mass stabbing at Lynn Valley Library in North Vancouver, Canada. A suspect is in custody. pic.twitter.com/bMTjzNArqH — PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 27, 2021

Подозреваемого задержали. Этот момент попал на видео. В мужчину, судя по всему, выстрелили из пистолета-электрошокера. Он выронил нож и упал. Полиция полагает, что сообщников у него не было. Мотивы преступника пока не известны. Жители города шокированы. Нападение было совершено в тихом спальном районе, в библиотеке, которая находится в здании торгового центра.

Video of the alleged Lynn Valley stabbing suspect who appears to stab himself in the leg before being taken into custody ⁦@CTVVancouver⁩ pic.twitter.com/u7VkvW1kTr — Shannon Paterson (@ctv_shannon) March 27, 2021

Ранее Лайф писал о том, что мужчина застрелил десять человек, в том числе одного полицейского, в супермаркете американского города Боулдер, штат Колорадо. Злоумышленника удалось задержать, он был ранен и доставлен в больницу. Позже была установлена личность преступника, им оказался 21-летний житель штата Ахмад Аль Исса. Мотивы стрелка пока не установлены. Президент США Джо Байден объявил пятидневный траур по погибшим. Перед этим 21-летний Роберт Аарон Лонг устроил бойню в SPA-салонах, расположенных в Атланте, штат Джорджия. Он успел застрелить восемь человек, прежде чем его задержали.

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