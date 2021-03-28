Украина перешла на московское время

Украина в воскресенье, 28 марта, в 03:00 по местному времени (04:00 мск) перевела часы на летнее время, тем самым оказавшись в московском часовом поясе. Правящая партия "Слуга народа", основанная нынешним лидером страны Владимиром Зеленским, предлагала отказаться от такого перевода стрелок, но инициатива не была принята.

Отменить переход с зимнего на летнее время предлагали в законопроекте № 4201 "Об исчислении времени на Украине". Его поддержали в первом чтении: 277 парламентариев из 266 необходимых проголосовали за. До отмены перевода часов уже в марте оставалось принять законопроект во втором чтении и поправку, чтобы он вступил в силу сразу после подписания. Однако за шаг до отмены законопроект отправили на доработку.

Заместитель спикера Верховной рады, член "Слуги народа" Руслан Стефанчук назвал "геополитической задачей" необходимость отказаться от московского времени на Украине и установить единое — киевское. Стефанчук объяснил это тем, что "95% территории Украины находится в пределах часового пояса UTC+2".

"Переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека, а экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана", — утверждает Стефанчук.

Отметим, что и Крым, и Донбасс с 2014 года живут в московском часовом поясе.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украину может ждать демографический кризис — даже более серьёзный, чем в странах Прибалтики. В качестве довода член Совфеда привёл заявление экс-советника министра социальной политики Незалежной Леонида Лебедева. Тот поведал о падении рождаемости в стране, уменьшении количества браков и росте числа случаев домашнего насилия.

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