Врач перечислила продукты, необходимые для здоровья зубов, кожи и волос
Она советует есть рыбу четыре раза в неделю.
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Полноценное питание даже без приёма витаминов и микроэлементов может улучшить состояние зубов, кожи и волос человека. Врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова поведала, чем необходимо питаться, чтобы заметить положительные изменения.
По словам специалиста, незаменимые для организма кислоты омега-3 содержатся в орехах, семенах, ореховой пасте и растительном масле, однако употреблять эти продукты необходимо, учитывая их повышенную калорийность.
"Орехи, семена или ореховая паста полезны для кожи, зубов и волос. Там содержатся незаменимые омега-3 кислоты. Но это очень жирные продукты, поэтому порции должны соответствовать вашему суточному калоражу. Растительные масла также полезны для волос и кожи, там тоже есть омега-3", — подчеркнула врач в интервью радио Sputnik.
Нефёдова также добавила, что орехи наряду с бобовыми и тофу могут в том числе служить заменой мясной продукции. А вот рыбу необходимо есть четыре раза в неделю, отмечает диетолог.
"Та же сельдь — недорогой и питательный вариант, она не обязательно должна быть солёной. Это могут быть даже консервы, хотя они менее полезны", — заметила эксперт.
Помимо вышеперечисленных продуктов необходимо также есть разные овощи и фрукты, крупы и хлеб. Что же касается употребления поливитаминов и БАДов, то к ним Нефёдова посоветовала относиться очень взвешенно. Лучше сделать своё питание разнообразным. Это в том числе улучшит внешний вид.
Врач также посоветовала гражданам периодически сдавать анализы, чтобы выяснить, в каких витаминах реально нуждается организм. Это следует делать прежде, чем покупать подобные товары в аптеке.
Ранее другой врач перечислила продукты, которые будут самыми полезными для зрения.
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