Из Приморья в Белгород: девочка автостопом проехала всю Россию

17-летняя девушка проехала почти через всю Россию автостопом: отправилась из Приморья в Белгородскую область. За её очень длинное путешествие теперь придётся ответить как минимум одному чиновнику, но в Биробиджане. Об этом пишет ИА "ЕАОMedia", ссылаясь на Прокуратуру Еврейской АО.

Отмечается, что несовершеннолетняя прибыла на территорию автономии из Приморского края. Она была "без сопровождения законных представителей", поэтому местные власти поместили девушку в социально-реабилитационный центр, откуда она вскоре сбежала.

По версии прокуратуры, руководитель учреждения не принял необходимых мер по обеспечению охраны жизни и здоровья подопечных и создал условия, при которых девушка без ведома воспитателей (педагогов) покинула заведение, чем подвергла себя опасности.

Несовершеннолетнюю вскоре удалось найти в Белгородской области. Подчёркивается, что противоправных действий в отношении неё никто совершить не успел. Вскоре беглянку вернули в Приморский край.

Ранее сообщалось, что в Москве кадет поругался с отцом из-за электронных сигарет и уехал автостопом в Новороссийск.

Авторы