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Двоюродный брат Хабиба одержал первую победу в UFC

Он сразил американца Джареда Гудена.

28 марта 2021, 03:43
<p>Фото © <a href="http://instagram.com/abubakar_nurmagomedov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / abubakar_nurmagomedov</a></p>

Фото © Instagram / abubakar_nurmagomedov

Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов победил американца Джареда Гудена на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 260, который проходит в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей с результатом 30–27, 30–27, 30–27. Для Абубакара этот поединок стал дебютным в UFC. Теперь в его активе 16 побед, три поражения, ещё один бой завершился вничью.

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Ранее Лайф рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов, который ранее заявил о завершении карьеры, исключён из всех рейтингов организации.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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