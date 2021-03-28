Двоюродный брат Хабиба одержал первую победу в UFC
Он сразил американца Джареда Гудена.
Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов победил американца Джареда Гудена на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 260, который проходит в Лас-Вегасе.
Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей с результатом 30–27, 30–27, 30–27. Для Абубакара этот поединок стал дебютным в UFC. Теперь в его активе 16 побед, три поражения, ещё один бой завершился вничью.
Ранее Лайф рассказывал, что Хабиб Нурмагомедов, который ранее заявил о завершении карьеры, исключён из всех рейтингов организации.
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