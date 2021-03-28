Житель Приморья погиб, влетев в везущий детей автобус

В Приморском крае водитель автомобиля Toyota Mark X погиб, допустив выезд на встречную полосу. Там машина столкнулась с автобусом, в котором ехало 45 детей. Случилось это в Находке на улице Шоссейной. Об этом сообщает региональное ГУ МВД РФ.

Фото © ГУ МВД по Приморскому краю

"Предварительно установлено, что на улице Шоссейной в районе дома № 115 водитель легкового автомобиля Toyota Mark X, 26-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с пассажирским автобусом", — говорится в сообщении ведомства.

Дети и сопровождающие их взрослые ехали на соревнования в Находку из посёлка Врангель. Из них никто не пострадал. В больницу с переломами отправили 23-летнего пассажира из легкового автомобиля.

А за несколько часов до этого на Сахалине лихач без прав протаранил несколько машин. Там обошлось без погибших.

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