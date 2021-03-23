Кредит в обмен на квартиру: в Москве процветает мошенническая схема микрозаймов

Пострадавшая Елена Гаврина в 2015 году и не подозревала, что доживает в родной квартире последние годы. Пожилая женщина жила обычной жизнью, готовилась к свадьбе сына. В то время она работала поваром раздачи и не могла сделать родному человеку дорогой подарок на памятный день. Зарплата была небольшая, и банки отказывали Елене в кредитовании. Женщина стала искать другие способы получить нужную сумму.

В одной из газет Елена увидела рекламу микрозаймов. Женщина позвонила в организацию. В разговоре ей пояснили, что деньги они дают под залог квартиры. Елену подробно расспросили о том, какой собственностью она владеет, сколько жильцов прописано в её квартире и т. д. Елену пригласили в офис, где её ждала уже подготовленная кипа документов. Нужно было только расписаться. Так Елена стала обладательницей 400 тысяч рублей под залог единственной квартиры.

Свадьба сына отгремела, и на плечи матери легли выплаты процентов за взятый заём. Ежемесячно женщина исправно выплачивала по 12 тысяч рублей. Деньги Елена отдавала наличными или переводила на реквизиты банковской карты. Взамен кредиторы не трудились выдавать квитанции, ссылаясь на отсутствие бухгалтера.

Прошло полтора года. В декабре 2018 года ко времени очередного платежа Елена привычно набрала номер телефона, чтобы договориться о встрече. Но телефон молчал. Позже Масловы отговорились новогодними каникулами и предложили внести платёж после отдыха.

Весь январь Елена тщетно пыталась дозвониться до своих кредиторов, но телефоны не работали. А в феврале Масловы уже сами начали звонить Елене с вопросами о деньгах.

Елена Гаврина. Фото © LIFE

— Они сознательно ввели меня в просрочку. В 2019 году пришла квитанция за коммунальные платежи, а собственником там прописан уже Маслов. Я была одним собственником, потом пришли документы, что он переоформил мою квартиру, и теперь квитанции приходят на его имя, — говорит пострадавшая Елена Гаврина.

Взгляд профессионалов

Ирина Дейнеко. Фото © LIFE

По словам адвоката пострадавших Ирины Дейнеко, все заёмщики думали, что они берут деньги у кредитной организации. На самом деле по договорам займа кредиторами выступали только физические лица. Заёмщики брали деньги под большие проценты. Чтобы платить по финансовым обязательствам, люди приезжали по адресам офисов и передавали Масловым наличные или переводили им на банковскую карту. Взамен им не выдавались документы. Документального подтверждения оплаты займа не было, и мошенники объявляли это просрочкой платежа. После чего Масловы без уведомления своих жертв переписывали квартиры заёмщиков на себя.

При оформлении займа людям подкладывали договор об отступном, поясняет адвокат. Заёмщики, получая заём от 200 тысяч рублей до полумиллиона, сразу прощались со своей квартирой. Мошенники запугивали людей, и не все заёмщики были готовы писать заявление и обращаться в правоохранительные органы.

— Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать. Со слов Ильи Маслова, у них есть связи. Коллективное письмо мы написали в Генпрокуратуру, Главное следственное управление МВД по Москве. Сейчас это обращение на проверке. Необходимо семью Масловых привлекать к уголовной ответственности за то, что они делают, — говорит Ирина Дейнеко.

Один из кредиторов — Илья Маслов — называет себя обычным человеком. Он рассказал, что его заработок — это ремонт машин, и у него есть свободные средства.

— В Интернете сотни объявлений о ссудах под залог недвижимости. У них самих денег нет, это брокеры, посредники. Они дают рекламу, находят людей, ищут инвестора. Того, кто хочет выгодно вложить деньги под процент. Я выдал деньги, заёмщик с этих денег отдаёт комиссию брокерам. И всё — дальше брокеру неинтересно. А я с этим заёмщиком живу в обнимку, — говорит Илья Маслов. — Два человека передали мне своё имущество. Я им заплатил дополнительно деньги к займу, как договорились. Гавриной я доплатил четыре с половиной миллиона. Полтора миллиона она брала за однокомнатную квартиру в Бутове, я отдал ей наличными. У меня есть документы, подтверждающие это. Следственные органы провели экспертизу этих документов, и экспертиза установила, что они не поддельные, все подписи, рукописный текст выполнены Гавриной.

Адвокат, эксперт в области договорного права Алексей Михальчик объяснил, что подобная схема рассчитана на среднего россиянина. Человек, который платит по обязательствам, не волнуется, глядя на закрытый офис. А через три года у горе-заёмщика отбирают единственную квартиру.

Фото © LIFE

— Нет запрета физическому лицу выдавать деньги в долг. Поэтому мошенники балансируют на этой грани закона. Если человек системно занимается выдачей кредитов, то речь идёт о том, что он вместе с брокерами ведёт уже предпринимательскую деятельность с системным получением прибыли, — говорит Алексей Михальчик. — А человек не зарегистрирован как банковская организация, и для того, чтобы нести минимальную ответственность перед ЦБ и клиентом, он вместо себя подсовывает иное лицо. Это незаконно, потому что эта деятельность лицензируется.

Пострадавшие продолжают отстаивать свои права в судах в надежде вернуть своё имущество. Люди пишут петиции, собирают группы жертв Масловых.

— Я хочу забрать свою квартиру, потому что всё произошедшее — мошенничество. Когда я брала кредит, Масловы мне не сказали всей правды, — говорит Елена Гаврина.

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