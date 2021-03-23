Спартак — чемпион: 74-летний художник из Екатеринбурга забил всё тело татуировками и написал 70 кг стихов

Владимир Спартак Седаков превратил свой дом в музей, каждый день пишет десятки афоризмов, стихов и картин. Часть из них он переносит на своё тело. А остальные измеряет в килограммах. Себя Спартак считает гением и не обращает внимание на то, что люди вокруг принимают его за сумасшедшего.

Он придумывает о себе разные легенды. То говорил, что ему 96 лет, то прикидывался экстрасенсом и на своем ютуб-канале пытался предсказывать результаты футбольных матчей. В разговоре с Лайфом Владимир Спартак сказал, что скоро он выйдет в октагон с мастером боевых искусств, возможно, с Хабибом Нурмагомедовым и покажет свою силу.

На самом деле пенсионеру Владимиру Седакову 74 года. Он родился в Екатеринбурге. Его мама писала стихи о своей родной деревне, занималась разведением цветов и пчеловодством. Он помогал ей продавать мёд и уникальные для советских времён букеты.

— В школе на тройки учился, много прогуливал. Рисовать начал с четвёртого класса, а стихи пишу с четырёх лет. И я быстро понял, что оценки для меня ничего не значат, главное — себя не потерять и находить время для искусства, чтобы заглянуть за черту человеческого понимания, — говорит художник.

Затем Владимир окончил культурно-просветительское училище по специальности "Режиссёр", хотел поступать в ГИТИС, но его не взяли. Поступил в цирковое, несколько лет проучился, освоил пантомиму, играл в небольших театральных постановках в Екатеринбурге. А после, как он сам утверждает, сменил более 60 профессий: был грузчиком, слесарем, служил в полиции, затем стал дворником, начальником караула на рыбном комбинате, электриком, писал иконы. Сейчас Спартак не работает, он творит и мечтает сниматься в художественных кинокартинах. На его счету уже есть несколько документальных фильмов о нём и роль в новой картине Александра Ханта, которая выйдет в конце 2021 года, где Владимир сыграл шамана.

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— Я Спартак, потому что сильный. Мне всегда этот персонаж нравился. Я и в театре его хотел сыграть, но, может, ещё и сыграю, — с улыбкой добавляет Седаков.

В документальном фильме Николая Коляды "Чёрная касса" 2001 года Владимир признаётся, что проходил лечение в психиатрической больнице. Но теперь он говорит, что это всё неважно, главное — он феномен и для врачей, и для своих поклонников, потому что в 74 года творит то, что другие не могут в 18 лет.

Высоцкий на плече, а вокруг — свои рифмы

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В 2019 году Владимир сделал свою первую татуировку — изобразил на ноге синицу в полёте. Почему именно такая картина, объяснить не может. Просто так захотел. За последующие два года Спартак набил ещё 61 татуировку. Сейчас рисунками покрыты всё его туловище, руки, большая часть ног, почти половина лица и голова.

— Больно было. Когда на лице набивали, полстакана крови вытекло. И на голове так же. Но боли я не боюсь, мне нравится, как я выгляжу, — отмечает художник.

Фото © LIFE

На плече знакомый татуировщик набил портрет Владимира Высоцкого. А вокруг него — стихи Спартака, посвящённые артисту. К Высоцкому у Седакова особое отношение — он называет его своим кумиром: по дому развешаны фотографии, в тетрадях несколько стихов об актёре, поэте и музыканте.

Эскизы для татуировок Спартак придумывает сам. Иногда бьёт не просто картину, а со своими афоризмами и рифмами.

— Хочу всё тело покрыть, даже в трусах пусть будут тату, а что такого? В мае у нас фестиваль татуировок, обязательно пойду себя показать, — добавляет Владимир.

Стихи, картины, афоризмы

Спартак сбился со счёта, сколько у него стихов и картин, он не знает. Измеряет своё творчество в килограммах: сейчас у него более 70 кг рукописей и более 13 кг картин. Весь дом украшен его работами, даже потолок, пол и двери.

Он написал более 10 тысяч афоризмов, выпустил пять книг. Афоризмы он придумывает на любое слово. Для Лайфа он сочинил несколько "мудростей".

Фото © LIFE

"Россия — солнечная правда, музыка содружества, любви и поиска, будущность веков и эпохи, положенные на сердца".

"Любовь — это музыка весеннего дыхания, потенциал, рождающий правду, и пылающие сердца в райском саду".

"Весна — это период, когда не нужно биться о стену, а необходимо делать то, что просит твоя душа".

Другие люди

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Между написанием картин и стихов Владимир занимается спортом: бьёт грушу, увлекается каратэ.

— Я ещё и одежду создаю. Юдашкин отдыхает. Какая разница, как на меня люди реагируют? Ну, кто-то у виска крутит, кто-то в гости приходит в мой дом-музей. Главное, что мне моя жизнь нравится, — рассуждает Спартак. — Могу и в женском платье по улице пройти, кто мне что скажет? Если ты свою внутреннюю свободу не теряешь, то до других дела нет. И никто тебя обидеть не сможет.

Сейчас у него есть помощник, который снимает уже год блог на YouTube о жизни Владимира. На одном ролике Спартак пытается подружиться с бездомными, на другом учится танцевать тверк. Есть видео, в котором художник идёт на свидание с молодой девушкой.

— Я был дважды женат, но не сложилось. Надо как-то свою жизнь устраивать, а то одичал совсем, забыл, как это — жить с женщиной. Вот друг мой мне помогает и с каналом, и с соцсетями. Кнопки нажимать не умею, а он умеет. Я его с детства знаю, с родителями его тоже дружу, — объясняет художник.

Спартак сейчас готовит свою 10-ю выставку. За ночь он пишет по 3–5 картин и столько же стихов. И, рассказывая о своих работах, говорит: "Да, я ку-ку и мяу-мяу, ну и что?" К своим джинсам он пришивает звонкие колокольчики, на майке рисует странный узор, а ирокез красит в ярко-оранжевый. "Возраст придумали лентяи, я ещё 80 лет проживу", — с ухмылкой добавляет художник. А вдруг у него и это получится?

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