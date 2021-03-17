Парень, который ради красоты отрезал себе нос и забил всё тело тату, поделился нежным фото с мамой
У любителя модификаций хорошие отношения с родительницей.
Энтони Лоффредо родом из Франции вызывает у окружающих неоднозначные эмоции. Парень решил превратить себя в "чёрного инопланетянина" и настойчиво шёл к своей цели. Он покрыл тело чёрными татуировками, закрасил белки глаз, вставил имплантаты и даже не побоялся удалить нос, ушные раковины и часть верхней губы.
И если на кого-то внешний вид парня наводит ужас, всегда остаётся человек, который примет его любым. Это мама Энтони, совместным снимком с которой он поделился в своём инстаграме. На фото женщина тепло улыбалась и нежно прижалась к сыну, который тоже расплылся в улыбке.
32-летний Лоффредо рассказал, что мама никогда не осуждала его и всегда поддерживала. И парень решил написать ей трогательные слова благодарности, показав ей свою сыновнюю любовь, которая не зависит от внешности.
Мама говорит, что это неправда. Когда ты смотришь на меня, тебе не снятся кошмары. Мне удаётся вызвать у тебя улыбку, и это для меня одна из лучших побед. Мама никогда не осуждает своего сына
Когда Энтони было 24 года, он работал охранником. Но парню надоела обычная жизнь, и он решил круто её изменить, начав с переезда в Австралию. А потом француз пристрастился к модификациям, создав себе совершенно новый образ.
WOW-news
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