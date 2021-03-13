Новые фото 61-летней Гузеевой смутили фанатов, ведь за считаные дни её лицо стало как у ребёнка

61-летняя заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева объявила в своём инстаграме об участии в новом шоу "Тикток-талант" на телеканале "Пятница". Артистка вместе с Димой Биланом вошла в состав жюри. Однако подписчиков порадовала не только новость, но и преображение, которое совершила звезда.

Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_

Артистка предстала в молодёжных образах, позируя в джинсовке необычного дизайна, клетчатой рубашке оверсайз и модных массивных кроссовках. При этом Гузеева выглядела настолько молодой, похудевшей и свежей, что с лёгкостью могла вписаться в общество юных тиктокеров.

Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_

Трансформация ведущей шоу "Давай поженимся" настолько впечатлила пользователей, что они не сразу поняли, кто перед ними. Юзеры спрашивали, что это за девочка, а потом поинтересовались, что привело к такому невероятному эффекту: похудение, подтяжка, макияж или всё вместе.

Какая вы шикарная! Огонь! Я даже вас не узнала, красавица вы наша! ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥 marchenko2077

Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_

Что за девочка в клетчатой рубахе? bellagio_81

Подтяжка супер👏🙌❤️ Хочу, чтобы мама тоже так выглядела cwetoo4ek

Вы всё моложе и моложе. Круто 🔥

Звезда "Жестокого романса" ранее сообщала своим подписчикам, что собирается сесть на диету. "Друзья, невозможно вернуть утраченную молодость, но нажратые килограммы сбросить реально. Я ухожу в голод. Дождитесь", — писала она у себя на странице. Также артистка, которая вырастила сына и дочь, заявила, что жалеет, что не "родила десятерых".

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