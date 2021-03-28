Мать двоих детей похудела на 40 килограммов за год и раскрыла секрет преображения

Жительница Австралии Леа Фрагомени похудела на 40 килограммов за год, после чего решила поделиться секретом своего успеха. Её рассказ приводит местный телеканал 7News.

По словам Леи, она с детства сталкивалась с лишним весом, поскольку часто "заедала" проблемы. Максимально она весила порядка 112 килограммов. 28-летняя австралийка отметила, что к смене образа жизни её подтолкнуло рождение двойни, а также сильный дискомфорт во время беременности.

Несколько лет назад Фрагомени обратилась к специалистам, чтобы провести операцию на желудке по госпрограмме, однако медики ей отказали, так как она не соответствовала критериям. В итоге девушка начала следить за количеством потребляемых калорий, а также заниматься спортом. Она добавила, что старается есть как можно больше цельных продуктов (состоящих из одного ингредиента и минимально переработанных), избегать высококалорийной еды.

Дневная норма женщины составляет примерно 1500 калорий, при этом она не отказалась полностью от различных угощений. В её меню присутствуют тосты с творогом, греческий йогурт с фруктами и орехами, салаты с курицей или тунцом, фрукты и овощи. Также она может съесть небольшое количество углеводов в виде макарон, риса или картофеля. Фрагомени призналась, что после достижения результата в 72 килограмма она чувствует себя "совершенно другим человеком".

"У меня столько энергии и выносливости, чтобы обходиться без дневного сна! Я могу бегать вместе с детьми и впервые в жизни получаю удовольствие от физических упражнений. Я не стесняюсь своих размеров на публике, и мне гораздо проще покупать одежду", — заключила австралийка.

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