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Российский космический грузовик "Прогресс" побил рекорд по длительности полёта

Корабль был запущен ещё в апреле прошлого года.

28 марта 2021, 04:07
<p>Фото © "Роскосмос"</p>

Фото © "Роскосмос"

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", который в настоящее время находится на Международной космической станции, побил рекорд по длительности полёта для космических аппаратов данного семейства. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Прогресс МС-14", который был запущен 25 апреля 2020 года, уже более 337 суток находится в космическом пространстве. Корабль должен отстыковаться от модуля "Звезда" российского сегмента МКС только 27 апреля. Таким образом, время в полёте составит больше года.

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Прежний рекорд принадлежал кораблю "Прогресс М-17", который в 1993–1994 годах летал на орбите, в том числе в составе станции "Мир".

Ранее стало известно, что лётные испытания гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" планируется завершить в конце 2024 года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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