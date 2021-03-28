Российский космический грузовик "Прогресс" побил рекорд по длительности полёта

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", который в настоящее время находится на Международной космической станции, побил рекорд по длительности полёта для космических аппаратов данного семейства. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Прогресс МС-14", который был запущен 25 апреля 2020 года, уже более 337 суток находится в космическом пространстве. Корабль должен отстыковаться от модуля "Звезда" российского сегмента МКС только 27 апреля. Таким образом, время в полёте составит больше года.

Прежний рекорд принадлежал кораблю "Прогресс М-17", который в 1993–1994 годах летал на орбите, в том числе в составе станции "Мир".

Ранее стало известно, что лётные испытания гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" планируется завершить в конце 2024 года.

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