Родственников много: Монеточка отпраздновала свадьбу теперь и в Екатеринбурге
И эта церемония будет у певицы не последней.
Фото © Instagram / aksenova9483
Российская певица Лиза Монеточка в Екатеринбурге повторно сыграла свадьбу со своим мужем — продюсером Виктором Исаевым. Видео с церемонии, на которой певица танцует со своим отцом, опубликовала местная журналистка Александра Аксёнова.
"Такой танец с папой может сплясать только Лиза", — комментирует автор видео.
В свою очередь, официальный представитель певицы Максим Гну сообщил, что это не последняя церемония певицы. Следующая пройдёт в Ульяновске. А на торжество в Екатеринбурге были приглашены родные и близкие звезды, которые не смогли посетить празднование в Москве.
"Это можно назвать свадебными гастролями Монеточки. Родственников много в семье Лизы и Вити, поэтому было принято решение после свадьбы в Москве провести ещё одно мероприятие для семьи в Ульяновске, откуда родом Витя, и в Екатеринбурге", — рассказал представитель Монеточки в интервью Пятому каналу.
Максим Гну обмолвился ещё об одном торжестве, которое состоится летом, однако подробности раскрывать не стал.
"Это очень семейное мероприятие. Может быть, что-то будет весёлое летом с разными гостями, но пока загадывать рано", — сообщил он.
Первую же свадьбу Монеточка и продюсер Виктор Исаев устроили через месяц после регистрации брака. В списке гостей числилось немало знаменитостей, среди которых были Александра Бортич и Сергей Бурунов.
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