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В Индонезии террорист устроил взрыв во время воскресной службы в церкви — видео

Единственной жертвой стал он сам.

28 марта 2021, 04:26

В Индонезии несколько человек пострадали во время теракта в католической церкви в городе Макасар. Как сообщили в местной полиции, сам злоумышленник умер на месте. Некоторых раненых отправили в больницу, сообщает JacartaPost.

Взрыв прогремел, когда люди собрались на воскресную службу. Этот момент запечатлели камеры наблюдения. Видно, что языки пламени вырвались на улицу, задев проезжающие автомобили.

На заводе венесуэльской нефтегазовой компании прогремел мощный взрыв — видео

На заводе венесуэльской нефтегазовой компании прогремел мощный взрыв — видео

А ранее взрыв прогремел в жилом доме в Новой Москве. Пострадало несколько человек.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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