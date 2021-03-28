В Индонезии террорист устроил взрыв во время воскресной службы в церкви — видео
Единственной жертвой стал он сам.
В Индонезии несколько человек пострадали во время теракта в католической церкви в городе Макасар. Как сообщили в местной полиции, сам злоумышленник умер на месте. Некоторых раненых отправили в больницу, сообщает JacartaPost.
Breaking: A suicide bomber attacked the Sacred Heart of Jesus Cathedral in Makassar, Indonesia, during Sunday mass. Police say that at least 3 people were injured in the attack. pic.twitter.com/jq4FYDngMm— PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 28, 2021
Взрыв прогремел, когда люди собрались на воскресную службу. Этот момент запечатлели камеры наблюдения. Видно, что языки пламени вырвались на улицу, задев проезжающие автомобили.
А ранее взрыв прогремел в жилом доме в Новой Москве. Пострадало несколько человек.
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