"Проведём следственный эксперимент": Саакашвили предложил властям Грузии пустить его в страну на сутки

По словам Саакашвили, такого не допускают, потому что народ больше поддерживает его, чем действующую власть. Он также сообщил, что грузинские чиновники не раз приезжали на Украину и просили местные власти не выдавать его Тбилиси.

Напомним, Саакашвили в 2013 году покинул Грузию, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорён к тюремным срокам. Весной 2015 года он стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017 году по указу бывшего президента Петра Порошенко со скандалом был выслан из Незалежной. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул гражданство Саакашвили. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.