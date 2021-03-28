"Проведём следственный эксперимент": Саакашвили предложил властям Грузии пустить его в страну на сутки
По словам бывшего грузинского главы, народ больше поддерживает его, чем действующую власть.
Михаил Саакашвили. Фото © ТАСС / Zuma
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил грузинским властям впустить его в страну на 24 часа и посмотреть на реакцию народа. С такой инициативой он выступил в эфире "ТВ Пирвели".
"Давайте проведём следственный эксперимент. Пускай пустят меня в страну, в течение 24 часов пусть пустят меня на улицу, клянусь, я буду без охраны. Дадим народу возможность свободно выразить мнение", — сказал бывший глава страны.
По словам Саакашвили, такого не допускают, потому что народ больше поддерживает его, чем действующую власть. Он также сообщил, что грузинские чиновники не раз приезжали на Украину и просили местные власти не выдавать его Тбилиси.
Напомним, Саакашвили в 2013 году покинул Грузию, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорён к тюремным срокам. Весной 2015 года он стал губернатором Одесской области Украины. Однако в 2017 году по указу бывшего президента Петра Порошенко со скандалом был выслан из Незалежной. До этого у Саакашвили отобрали украинский паспорт, а погранслужба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года. Однако в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский отменил указ своего предшественника и вернул гражданство Саакашвили. В 2020 году он стал главой исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины.
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