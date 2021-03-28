Центробанк частично снимет "коронавирусные" послабления

Часть послаблений, установленных Центробанком в связи с пандемией коронавируса, с 1 апреля заканчивает своё действие.

В частности, речь идёт о рекомендации банкам удовлетворять обращения граждан и предпринимателей с просьбой реструктуризации кредитов. Также по 31 марта включительно действует рекомендация принудительно не выселять должников из жилья, которое уже подлежит взысканию.

Кроме того, с начала апреля снимаются послабления в отношении создания резервов на потери по кредитам, предоставленным корпоративным клиентам, однако такая же мера для граждан и малого и среднего бизнеса останется в силе до июля.

Ранее Лайф рассказывал, что Центробанк предложил ужесточить наказание для телефонных мошенников. По мнению регулятора, обман банковских клиентов "с применением методов социальной инженерии" должен квалифицироваться по статье "Мошенничество". Наказание по ней составляет до шести лет лишения свободы.

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