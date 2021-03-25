Центробанк предложил ужесточить наказание для телефонных мошенников

Центробанк предложил изменить Уголовный кодекс, чтобы мошенники, обманывающие банковских клиентов, не смогли избежать суда. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей регулятора.

В ведомстве отмечают, что за прошлый год число атак на банковских клиентов с применением методов социальной инженерии выросло на 88% по сравнению с предыдущим периодом, а в 84% случаев преступники связываются с потенциальными жертвами именно по телефону. Подобные преступления на сегодняшний день могут квалифицироваться по разным статьям Уголовного кодекса, что порой существенно затрудняет доведение дела до суда.

"Для решения проблемы Банк России считает необходимым внести дополнения для упрощения квалификации подобных преступлений: чтобы они подпадали под ч. 6 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", — приводит агентство позицию регулятора.

Напомним, что максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что примерно каждый десятый звонок любому россиянину совершается мошенниками.

Лайф писал ещё об одной мошеннической схеме по обману россиян, которая связана с получением данных о банковских картах. Для этого злоумышленники рассылают на почтовые адреса граждан сообщение якобы от сайта "Госуслуги", в котором предлагают ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), чтобы получить некие социальные выплаты.

Авторы