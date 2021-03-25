Патруль ДПС в Приморье сбил ребёнка, выехавшего на дорогу на самокате

Во Владивостоке автомобиль дорожно-патрульной службы сбил школьника, который выехал на дорогу на самокате. Это произошло в районе дома № 86 по Океанскому проспекту.

"ДПС совершила наезд на 12-летнего школьника, внезапно выехавшего на проезжую часть из-за припаркованного автотранспорта. Несовершеннолетний передвигался на самокате вне зоны действия пешеходного перехода", — рассказали РИА "Новости" в региональном ГУ МВД РФ.

Сотрудники ГИБДД вызвали на место скорую помощь. По предварительным данным, мальчик отделался ушибами и ссадинами. Между тем по данному факту руководство УМВД России по городу Владивостоку назначило служебную проверку. Также представитель краевой прокуратуры сообщил, что ведётся проверка об исполнении закона о безопасности дорожного движения.

А ранее в Новом Уренгое пьяный вахтовик угнал грузовик и устроил гонки с полицией. В результате погони пьяный лихач не справился с управлением большегрузом, выехал на встречку и протаранил полицейский УАЗ, в котором находились сотрудники ДПС.

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