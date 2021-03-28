Россияне назвали самый удачный возраст для рождения первенца
Мнения мужчин и женщин на этот счёт разнятся.
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Большая часть россиян считает, что женщине лучше родить первого ребёнка в период с 19 до 24 лет. Такое мнение выразили 44% участников опроса, проведённого сервисом SuperJob. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа. При этом мужчинам впервые становиться отцами лучше в 25–29 лет, полагает 48% респондентов. В среднем оптимальным возрастом для появления первенца россияне назвали 25 лет для женщин и 28 лет для мужчин.
Отмечается, что мужчины чаще называли более ранний возраст для рождения первого ребёнка — 24 года для женщин и 27 лет для мужчин. При этом представительницы прекрасного пола частично солидарны со среднестатистическими оценками (25 лет), но считают, что становиться в первый раз отцами мужчины должны в 29 лет.
Мужчины-директора, в свою очередь, согласны в этом вопросе с мнением общероссийского большинства, а женщины-руководители выступают за более поздний возраст материнства и отцовства — 27 и 30 лет соответственно.
Ранее Лайф рассказывал, что более 60% опрошенных россиян заявили, что шопинг делает их счастливее. Меньше всего радуют участников исследования покупки спортивных товаров.
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