Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Курской области реаниматолог задушил 21-летнюю медсестру прямо в больнице

У мужчины внезапно возникла неприязнь к девушке.

28 марта 2021, 07:37
4593
<p>Погибшая Ирина Ж. Фото © Соцсети</p>

Погибшая Ирина Ж. Фото © Соцсети

Анестезиолог-реаниматолог Фатежской центральной районной больницы в Курской области Андрей Сурагин задушил 21-летнюю медсестру Ирину Ж. прямо на рабочем месте. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Конфликт между сотрудниками медучреждения возник на почве неприязненных отношений. Мужчина внезапно стал бить медсестру и душить её руками. В результате девушка умерла от асфиксии.

Подозреваемый в убийстве Андрей Сурагин. Фото © Соцсети

Подозреваемый в убийстве Андрей Сурагин. Фото © Соцсети

В настоящее время 30-летний врач задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в региональном СУ СК РФ. Сам подозреваемый, по данным нашего источника, на допросе заявил, что ничего не помнит о случившемся. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Все обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители. Медучреждение, где произошла расправа, работает в штатном режиме.

В Набережных Челнах маленькие дети нашли родителей мёртвыми: муж задушил жену из-за развода и покончил с собой

В Набережных Челнах маленькие дети нашли родителей мёртвыми: муж задушил жену из-за развода и покончил с собой

Ранее Лайф рассказывал, как бодибилдер задушил родителей после их просьбы погулять с собакой.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Проверяла, горит ли бензин": Опубликовано видео следственного эксперимента с участием матери, сжёгшей сына заживо

19 марта, 15:35

Канадец устроил резню в библиотеке: одного человека убил и нескольких ранил

сегодня в 01:14

Шесть человек погибли в авиакатастрофе в Мексике

сегодня в 08:01

Финансист объяснил, как падение курса рубля отразится на повседневной жизни россиян

сегодня в 08:22

Крым предъявит иск по водной блокаде трём гражданам Украины

сегодня в 08:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1