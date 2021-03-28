В Курской области реаниматолог задушил 21-летнюю медсестру прямо в больнице

Анестезиолог-реаниматолог Фатежской центральной районной больницы в Курской области Андрей Сурагин задушил 21-летнюю медсестру Ирину Ж. прямо на рабочем месте. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Конфликт между сотрудниками медучреждения возник на почве неприязненных отношений. Мужчина внезапно стал бить медсестру и душить её руками. В результате девушка умерла от асфиксии.

Подозреваемый в убийстве Андрей Сурагин. Фото © Соцсети

В настоящее время 30-летний врач задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в региональном СУ СК РФ. Сам подозреваемый, по данным нашего источника, на допросе заявил, что ничего не помнит о случившемся. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Все обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители. Медучреждение, где произошла расправа, работает в штатном режиме.

Ранее Лайф рассказывал, как бодибилдер задушил родителей после их просьбы погулять с собакой.

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