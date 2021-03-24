"Я хотел побыть в тишине": Бодибилдер задушил родителей после их просьбы погулять с собакой

В итальянском городе Больцано в начале года пропали пожилые супруги Петер Ноймар и Лаура Перселли. Их сын — 30-летний бодибилдер Бенно — до сих пор жил с ними, поэтому вызвал подозрения у полицейских. Вскоре в реке Адидже было обнаружено тело Лауры со следами удушения. А на одном из мостов через реку криминалисты нашли следы крови её мужа, пишет Daily Mail.

В конце января Бенно был арестован по подозрению в убийстве своих родителей, но он отрицал все обвинения. И вот спустя два месяца мужчина признался, почему совершил такое злодеяние. Родители попросили Бенно выгулять собаку, но бодибилдер отказался. Поэтому у них завязалась ссора. Чтобы не слушать эти упрёки, Бенно ушёл в свою комнату, где немного поиграл в видеоигры, а затем уснул.

Фото © Facebook / Landesfeuerwehrverband Südtirol

Позже отец пришёл к нему в комнату и продолжил ссору, но Бенно не стал это терпеть. Он схватил верёвку из контейнера со спортинвентарём и задушил Петера. В этот момент мама, которая выходила по делам, вернулась и застала ужасную картину. Бенно убил и её тоже — как свидетельницу. А после он выбросил их тела в реку.

Фото © Facebook / Benno Neumair

Отец обвинил меня в том, что я разочарование. А я просто хотел побыть в тишине. Вот я его и заткнул. Мать я задушил сразу, не успев даже попрощаться Бенно Ноймар

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