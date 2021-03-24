"Я хотел побыть в тишине": Бодибилдер задушил родителей после их просьбы погулять с собакой
Почти два месяца Бенно отрицал на допросах свою причастность к убийству, но затем раскололся.
В итальянском городе Больцано в начале года пропали пожилые супруги Петер Ноймар и Лаура Перселли. Их сын — 30-летний бодибилдер Бенно — до сих пор жил с ними, поэтому вызвал подозрения у полицейских. Вскоре в реке Адидже было обнаружено тело Лауры со следами удушения. А на одном из мостов через реку криминалисты нашли следы крови её мужа, пишет Daily Mail.
В конце января Бенно был арестован по подозрению в убийстве своих родителей, но он отрицал все обвинения. И вот спустя два месяца мужчина признался, почему совершил такое злодеяние. Родители попросили Бенно выгулять собаку, но бодибилдер отказался. Поэтому у них завязалась ссора. Чтобы не слушать эти упрёки, Бенно ушёл в свою комнату, где немного поиграл в видеоигры, а затем уснул.
Фото © Facebook / Landesfeuerwehrverband Südtirol
Позже отец пришёл к нему в комнату и продолжил ссору, но Бенно не стал это терпеть. Он схватил верёвку из контейнера со спортинвентарём и задушил Петера. В этот момент мама, которая выходила по делам, вернулась и застала ужасную картину. Бенно убил и её тоже — как свидетельницу. А после он выбросил их тела в реку.
Фото © Facebook / Benno Neumair
Отец обвинил меня в том, что я разочарование. А я просто хотел побыть в тишине. Вот я его и заткнул. Мать я задушил сразу, не успев даже попрощаться
Выбор редакции
В Бельгии большая панда покалечила сотрудника зоопарка
Юристы рассказали, за что можно остаться без детских пособий
Танцовщица загорелась на глазах у бойфренда, когда они снимали лайфхак, как сделать вазу из бутылки
Матвиенко рассказала, когда в России снимут ковидные ограничения
Легойда рассказал, зачем священникам Clubhouse и TikTok
Комментариев: 0