В России за сутки выявили ещё 9088 случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 9088 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 12,8% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 8630 человек, 336 человек скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 4 519 832 случая заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 4 139 128 человек. За весь период в России умерло 97 740 человек", — отмечается в сообщении штаба.

Ранее Лайф рассказывал, что во Франции третьи сутки подряд выявляют более 40 тысяч новых случаев ковида. Жертвами инфекции за день стали почти 200 жителей страны.

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