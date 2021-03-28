Крым предъявит иск по водной блокаде трём гражданам Украины

Крым предъявит иск по водной блокаде полуострова трём гражданам Украины. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА "Новости".

"На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трём гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей", — сказал Константинов.

Он отметил, что речь идёт о бывших депутатах Верховной рады Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, а также действующем — Мустафе Джемилеве. Глава крымского парламента подчеркнул, что ответственность за водную блокаду несёт не только предыдущее руководство Украины, санкционировавшее перекрытие Северо-Крымского канала, но и нынешнее, которое продолжает такую политику.

Ранее в Совфеде и Госдуме оценили планы Крыма подать иски к Украине из-за водной блокады. Запад ещё не созрел для понимания истинного положения дел в России, отмечают парламентарии.

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