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Посольство РФ в Индонезии призвало избегать мест массового скопления после атаки террориста у церкви

Погибшим при взрыве числится только смертник.

28 марта 2021, 08:38
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Посольство РФ в Индонезии призвало российских граждан не посещать места массового скопления людей после взрыва у здания католической церкви в городе Макасар, устроенного террористом.

"Уважаемые соотечественники, в связи с терактом у христианской церкви в Макасаре просьба к росгражданам, находящимся на [острове] Сулавеси (и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции", — говорится в сообщении диппредставительства в "Фейсбуке".

В Индонезии террорист устроил взрыв во время воскресной службы в церкви — видео

В Индонезии террорист устроил взрыв во время воскресной службы в церкви — видео

По предварительным данным, погибшим в результате теракта числится только смертник.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ задержала экстремистов-вандалов, готовивших нападение на ОВД в Ростове-на-Дону. Злоумышленники планировали "акцию прямого действия" с нанесением оскорбительных надписей и применением самодельных зажигательных устройств.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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