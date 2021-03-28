Посольство РФ в Индонезии призвало избегать мест массового скопления после атаки террориста у церкви

Посольство РФ в Индонезии призвало российских граждан не посещать места массового скопления людей после взрыва у здания католической церкви в городе Макасар, устроенного террористом.

"Уважаемые соотечественники, в связи с терактом у христианской церкви в Макасаре просьба к росгражданам, находящимся на [острове] Сулавеси (и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции", — говорится в сообщении диппредставительства в "Фейсбуке".

По предварительным данным, погибшим в результате теракта числится только смертник.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ задержала экстремистов-вандалов, готовивших нападение на ОВД в Ростове-на-Дону. Злоумышленники планировали "акцию прямого действия" с нанесением оскорбительных надписей и применением самодельных зажигательных устройств.

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