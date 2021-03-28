В Ленобласти автоледи на полном ходу влетела в девочек-подростков на пешеходном переходе — видео 18+
Одна из школьниц погибла, вторая госпитализирована в тяжёлом состоянии.
Автоледи сбила на пешеходном переходе двух девочек-подростков в Ленобласти. Видео © Соцсети
В городе Тосно Ленинградской области правоохранители задержали автоледи, которая сбила на пешеходном переходе двух девочек-подростков. Одна из пострадавших в результате аварии погибла, вторая — в тяжёлом состоянии находится в больнице. Момент ДТП попал на регистратор транспортного средства, следовавшего той же дорогой.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении СУ СК по региону.
По данным следствия, инцидент произошёл вечером 27 марта. Женщина за рулём "ауди" не пропустила переходящих по зебре детей и на полном ходу влетела в них. В результате 15-летняя девочка умерла в машине скорой помощи. Её знакомую — 17-летнюю девушку — госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Как пишет Mash, с места происшествия виновница ДТП скрыться не пыталась. Однако сначала женщина заявляла, что авария якобы случилась не на самом пешеходном переходе, а рядом. Также автоледи объяснила, что девочек она не видела из-за того, что обзору помешал автобус. К слову, водительский стаж у неё небольшой — права женщина получила в июле прошлого года.
А ранее в Петербурге ослеплённая солнцем автоледи сбила трёх человек и собаку на пешеходном переходе. К счастью, из-за того что скорость была небольшой, обошлось без серьёзных травм.
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