"Можно смотреть бесконечно": Ходченкова поразила поклонников танцами на пилоне — видео
Фолловеры отметили умения звезды и восхитились её спортивной фигурой.
Ходченкова показала свои успехи в танцах на шесте. Видео © Instagram / svetlana_khodchenkova
Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова открыла для себя новое увлечение. Своими достижениями в танцах на пилоне она поделилась с подписчиками в "Инстаграме".
Актриса опубликовала короткий видеоролик, на котором она уверенно и легко вращается вокруг шеста. Поклонники по достоинству оценили успехи Ходченковой, отметив её прекрасную спортивную форму, а также идеальные и завораживающие движения. Артистка предстала перед публикой в обтягивающем чёрном костюме, а само чёрно-белое видео было снято в ярких лучах света.
Господь всемогущий
Очень красиво! Эффект объёмного света, как вишенка на торте.
Света, на это можно смотреть бесконечно! Ты Богиня! ❤️
Восторг!🔥
Поддержку Ходченковой также высказали её коллеги по цеху. Сергей Бурунов оставил смайлик сердечка, а Юлия Топольницкая написала коротко и ёмко: "Вау".
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