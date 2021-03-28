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"Можно смотреть бесконечно": Ходченкова поразила поклонников танцами на пилоне — видео

Фолловеры отметили умения звезды и восхитились её спортивной фигурой.

28 марта 2021, 09:04

Ходченкова показала свои успехи в танцах на шесте. Видео © Instagram / svetlana_khodchenkova

Заслуженная артистка России Светлана Ходченкова открыла для себя новое увлечение. Своими достижениями в танцах на пилоне она поделилась с подписчиками в "Инстаграме".

Актриса опубликовала короткий видеоролик, на котором она уверенно и легко вращается вокруг шеста. Поклонники по достоинству оценили успехи Ходченковой, отметив её прекрасную спортивную форму, а также идеальные и завораживающие движения. Артистка предстала перед публикой в обтягивающем чёрном костюме, а само чёрно-белое видео было снято в ярких лучах света.

Господь всемогущий

Barbaraska_92

Очень красиво! Эффект объёмного света, как вишенка на торте.

Denisg1976

Света, на это можно смотреть бесконечно! Ты Богиня! ❤️

Vikkole

Восторг!🔥

_ola_la._

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Поддержку Ходченковой также высказали её коллеги по цеху. Сергей Бурунов оставил смайлик сердечка, а Юлия Топольницкая написала коротко и ёмко: "Вау".

Ранее Лайф рассказывал, как звезда молодёжного сериала "Универ" Анна Хилькевич примерила образ Голлума и напугала подписчиков даже со стальными нервами.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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