"Не хватало мамы": Занявшая третье место фигуристка Трусова назвала прошедший ЧМ странным

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что прошедший в Стокгольме чемпионат мира, где она завоевала бронзовую медаль, запомнится ей как странный.

"Это странные соревнования, вообще не похожие на тот чемпионат мира, который я себе представляла", — приводит слова спортсменки RT.

Трусова отметила отсутствие зрителей, что смазало ощущение от главного старта сезона. Ей постоянно приходилось напоминать себе, что это не просто очередной старт, а турнир лучших из лучших, от чего фигуристке было немножко нервно. В 2020 году ЧМ был отменён из-за пандемии, и турниру нынешнего года спортсменка радовалась просто потому, что появилась возможность выступить.

Также 16-летняя Трусова призналась, что ей во время соревнований очень не хватало мамы, ведь это был её первый турнир без родительской опеки.

"Мамы мне очень не хватало. И даже собаки. Я действительно никогда в жизни столько времени не была одна. Это очень странное чувство", — добавила она.

Фигуристка уточнила, что была готова, так как её заранее предупредили, что в Швецию из-за ограничений с ней может поехать только один тренер. Однако, узнав об этом, она всё же очень сильно расстроилась.

Напомним, Трусова, после короткой программы занимавшая лишь 12-е место, благодаря заявленным пяти четверным прыжкам в произвольной смогла подняться на подиум, даже несмотря на то, что в двух из них упала. Спортсменка помогла впервые в истории пьедесталу стать полностью российским — серебро ушло Елизавете Туктамышевой, а победу одержала Анна Щербакова.

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