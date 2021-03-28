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"Не хватало мамы": Занявшая третье место фигуристка Трусова назвала прошедший ЧМ странным

Отсутствие зрителей и любимой собаки сказалось на спокойствии 16-летней спортсменки.

28 марта 2021, 09:13
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что прошедший в Стокгольме чемпионат мира, где она завоевала бронзовую медаль, запомнится ей как странный.

"Это странные соревнования, вообще не похожие на тот чемпионат мира, который я себе представляла", — приводит слова спортсменки RT.

Трусова отметила отсутствие зрителей, что смазало ощущение от главного старта сезона. Ей постоянно приходилось напоминать себе, что это не просто очередной старт, а турнир лучших из лучших, от чего фигуристке было немножко нервно. В 2020 году ЧМ был отменён из-за пандемии, и турниру нынешнего года спортсменка радовалась просто потому, что появилась возможность выступить.

Фигуристке Щербаковой не хватало российского гимна на церемонии награждения на ЧМ

Фигуристке Щербаковой не хватало российского гимна на церемонии награждения на ЧМ

Также 16-летняя Трусова призналась, что ей во время соревнований очень не хватало мамы, ведь это был её первый турнир без родительской опеки.

"Мамы мне очень не хватало. И даже собаки. Я действительно никогда в жизни столько времени не была одна. Это очень странное чувство", — добавила она.

Фигуристка уточнила, что была готова, так как её заранее предупредили, что в Швецию из-за ограничений с ней может поехать только один тренер. Однако, узнав об этом, она всё же очень сильно расстроилась.

Стали известны гонорары российских фигуристок, занявших весь пьедестал на ЧМ

Стали известны гонорары российских фигуристок, занявших весь пьедестал на ЧМ

Напомним, Трусова, после короткой программы занимавшая лишь 12-е место, благодаря заявленным пяти четверным прыжкам в произвольной смогла подняться на подиум, даже несмотря на то, что в двух из них упала. Спортсменка помогла впервые в истории пьедесталу стать полностью российским — серебро ушло Елизавете Туктамышевой, а победу одержала Анна Щербакова.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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