Нижегородец открыл купальный сезон заплывом на надувном матрасе в луже — видео
Разумеется, это не оставило равнодушными случайных прохожих.
Скриншот видео © Telegram / "Нижний №1"
Нижегородец открыл купальный сезон, поплавав на надувном матрасе в луже. Видео © Telegram / "Нижний № 1"
Нижегородец открыл купальный сезон, устроив заплыв на надувном матрасе... в луже. Мужчина собственным примером продемонстрировал, что она вполне пригодна для водных прогулок и может послужить неплохой альтернативой морскому отпуску. Видео появилось в телеграм-канале "Нижний № 1".
На кадрах можно наблюдать радостного мужчину в шортах, плавающего на надувном матрасе в большой луже около жилого дома на Московском шоссе. Некоторые из прохожих даже остановились, чтобы посмотреть на него.
"Вот "бассейн" на Московском шоссе. Купальщик взял матрас и наслаждается прохладной водой. Приезжайте на курорты Нижегородского края", — пишет "Нижний № 1".
Отметим, что прошедшей зимой в городе выпало большое количество осадков. С приходом весны жителей даже предупредили об увеличении зоны подтоплений, передаёт "Открытый Нижний". По словам губернатора области Глеба Никитина, запасы воды в снежном покрове бассейнов Горьковского водохранилища, Оки и Ветлуги превышают норму примерно на 30–50%.
А ранее Лайф писал, что в Великобритании осьминог украл камеру и выиграл конкурс подводной фотографии, сделав селфи со скрытым смыслом.
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