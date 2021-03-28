Нижегородец открыл купальный сезон заплывом на надувном матрасе в луже — видео

Нижегородец открыл купальный сезон, поплавав на надувном матрасе в луже. Видео © Telegram / "Нижний № 1"

Нижегородец открыл купальный сезон, устроив заплыв на надувном матрасе... в луже. Мужчина собственным примером продемонстрировал, что она вполне пригодна для водных прогулок и может послужить неплохой альтернативой морскому отпуску. Видео появилось в телеграм-канале "Нижний № 1".

На кадрах можно наблюдать радостного мужчину в шортах, плавающего на надувном матрасе в большой луже около жилого дома на Московском шоссе. Некоторые из прохожих даже остановились, чтобы посмотреть на него.

"Вот "бассейн" на Московском шоссе. Купальщик взял матрас и наслаждается прохладной водой. Приезжайте на курорты Нижегородского края", — пишет "Нижний № 1".

Отметим, что прошедшей зимой в городе выпало большое количество осадков. С приходом весны жителей даже предупредили об увеличении зоны подтоплений, передаёт "Открытый Нижний". По словам губернатора области Глеба Никитина, запасы воды в снежном покрове бассейнов Горьковского водохранилища, Оки и Ветлуги превышают норму примерно на 30–50%.

А ранее Лайф писал, что в Великобритании осьминог украл камеру и выиграл конкурс подводной фотографии, сделав селфи со скрытым смыслом.

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