На севере Москвы жилой двор затопило кровавыми лужами, и жители в панике ищут им объяснение

Весна пришла. Снег растаял, вскрыв не самые приятные секреты, которые сугробы хранили в себе в последние месяцы. Во дворе дома № 62 на Ленинградском проспекте жители увидели огромные лужи кроваво-красной жидкости. Зрелище жуткое. Вопросов было больше, чем ответов, поэтому в фейсбук-группе "Сокол/Аэропорт/Динамо и соседи" тут же вспыхнули дебаты — что это такое и в чём причина.

Вот такой цвет снега и воды мы увидели сегодня утром на улице. Что это может быть?! У кого ещё есть такая "раскраска"??? Любовь Орлянская

Фото © Facebook / Сокол/Аэропорт/Динамо и соседи

В комментариях под постом участники группы перебрали все варианты, что же могло стать причиной бордовых рек. Одни шутили, что двор на самом деле питерский и всему виной расчленёнка. Другие предположили, что на улице просто перевернулась цистерна с борщом или вином. Были и более приближённые к реальности варианты. Оказалось, в доме делают ремонт и всё это — его неприглядные последствия.

Фото © Facebook / Сокол/Аэропорт/Динамо и соседи

Кто-то в комментариях рассказал, что недавно рабочие возле дома обрабатывали стропила красным антисептиком. После этого снег вместе с красящими лужами начал таять, а трактор разнёс кровавые следы по всему двору.

У вас доска лежала для кровли в красном антисептике. Снег начал таять, и в итоге антисептик окрасил снег и лужи Ирина Воронова

Это противопожарная обработка досок красного цвета поплыла)) Светлана Ермакова

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