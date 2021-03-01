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На севере Москвы жилой двор затопило кровавыми лужами, и жители в панике ищут им объяснение

Варианты разные — от борща до расчленёнки. На деле всё оказалось куда прозаичнее.

1 марта 2021, 16:03

Фото © Facebook / Сокол/Аэропорт/Динамо и соседи

Весна пришла. Снег растаял, вскрыв не самые приятные секреты, которые сугробы хранили в себе в последние месяцы. Во дворе дома № 62 на Ленинградском проспекте жители увидели огромные лужи кроваво-красной жидкости. Зрелище жуткое. Вопросов было больше, чем ответов, поэтому в фейсбук-группе "Сокол/Аэропорт/Динамо и соседи" тут же вспыхнули дебаты — что это такое и в чём причина.

Вот такой цвет снега и воды мы увидели сегодня утром на улице. Что это может быть?! У кого ещё есть такая "раскраска"???

Любовь Орлянская

Фото © Facebook / Сокол/Аэропорт/Динамо и соседи

Фото © Facebook / Сокол/Аэропорт/Динамо и соседи

В комментариях под постом участники группы перебрали все варианты, что же могло стать причиной бордовых рек. Одни шутили, что двор на самом деле питерский и всему виной расчленёнка. Другие предположили, что на улице просто перевернулась цистерна с борщом или вином. Были и более приближённые к реальности варианты. Оказалось, в доме делают ремонт и всё это — его неприглядные последствия.

Фото © Facebook / Сокол/Аэропорт/Динамо и соседи

Фото © Facebook / Сокол/Аэропорт/Динамо и соседи

Кто-то в комментариях рассказал, что недавно рабочие возле дома обрабатывали стропила красным антисептиком. После этого снег вместе с красящими лужами начал таять, а трактор разнёс кровавые следы по всему двору.

У вас доска лежала для кровли в красном антисептике. Снег начал таять, и в итоге антисептик окрасил снег и лужи

Ирина Воронова

Это противопожарная обработка досок красного цвета поплыла))

Светлана Ермакова

Деревню затопило кровавой водой, но паника прекратилась, когда местным жителям назвали причину

Деревню затопило кровавой водой, но паника прекратилась, когда местным жителям назвали причину

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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