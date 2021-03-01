На севере Москвы жилой двор затопило кровавыми лужами, и жители в панике ищут им объяснение
Варианты разные — от борща до расчленёнки. На деле всё оказалось куда прозаичнее.
Весна пришла. Снег растаял, вскрыв не самые приятные секреты, которые сугробы хранили в себе в последние месяцы. Во дворе дома № 62 на Ленинградском проспекте жители увидели огромные лужи кроваво-красной жидкости. Зрелище жуткое. Вопросов было больше, чем ответов, поэтому в фейсбук-группе "Сокол/Аэропорт/Динамо и соседи" тут же вспыхнули дебаты — что это такое и в чём причина.
Вот такой цвет снега и воды мы увидели сегодня утром на улице. Что это может быть?! У кого ещё есть такая "раскраска"???
В комментариях под постом участники группы перебрали все варианты, что же могло стать причиной бордовых рек. Одни шутили, что двор на самом деле питерский и всему виной расчленёнка. Другие предположили, что на улице просто перевернулась цистерна с борщом или вином. Были и более приближённые к реальности варианты. Оказалось, в доме делают ремонт и всё это — его неприглядные последствия.
Кто-то в комментариях рассказал, что недавно рабочие возле дома обрабатывали стропила красным антисептиком. После этого снег вместе с красящими лужами начал таять, а трактор разнёс кровавые следы по всему двору.
У вас доска лежала для кровли в красном антисептике. Снег начал таять, и в итоге антисептик окрасил снег и лужи
Это противопожарная обработка досок красного цвета поплыла))
WOW-news
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