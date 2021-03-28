Юрист перечислил способы избежать штрафов за тюнинг автомобиля

Зачастую сотрудники ГИБДД штрафуют водителей за тюнинг, который не был зарегистрирован должным образом. Однако далеко не каждое изменение можно узаконить. Об этом рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

По словам эксперта, при автотюнинге не стоит заменять лампы фар на цветные или размещать светодиоды под корпусом. Такая машина никогда не получит регистрации, а водителя будут штрафовать, вплоть до лишения прав. Для того чтобы всё-таки узаконить тюнинг и избежать штрафов, юрист посоветовал пользоваться услугами только сертифицированных сервисов, а после доработок авто подать необходимые документы в уполномоченную организацию.

"Зарегистрировать можно любой тюнинг. Вы подаёте документы в МАДИ на внесение изменений в конструкцию автомобилей, проходите там сертификацию", — добавил Славнов в беседе с Ura.ru.

Вместе с тем гендиректор тюнинг-ателье Pro-Service Дмитрий Санников уточнил, что новые спойлеры вполне могут быть зарегистрированы, если они установлены в качественном салоне.

"В основном ГИБДД определяет тюнинг визуально. Ни один из элементов тюнинга не является опасным, если он сделан в нормальных, сертифицированных автосервисах", — отметил Санников.

А ранее юрист перечислил случаи, когда россиян могут оштрафовать за рыбалку. Чтобы случайно не попасть на деньги, нужно постоянно сверяться с законами, отметил специалист.

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