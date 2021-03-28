Два буксира выдвинулись на помощь застрявшему в Суэцком канале судну-гиганту

Контейнеровоз уже шестой день стоит на одном месте.

К контейнеровозу Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале, направляются ещё два буксира. Об этом сообщает портал по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic. Отмечается, что они находятся уже неподалёку от города Суэц.

Как уже ранее сообщал Лайф, очередная попытка снять с мели перекрывшее Суэцкий канал гигантское судно не увенчалась успехом. Администрация канала рассчитывала, что Ever Given смогут вытащить во время ночного прилива, однако все действия были тщетны. На данный момент на месте инцидента продолжаются дноуглубительные работы.

Напомним, что 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это оказалось несколько затруднительно. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких обращений по вопросу о помощи в разблокировке Суэцкого канала к России не поступало.