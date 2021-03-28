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Два буксира выдвинулись на помощь застрявшему в Суэцком канале судну-гиганту

Контейнеровоз стоит на одном и том же месте вот уже шестой день.

28 марта 2021, 09:53
<p>Фото © ТАСС / Dpa / Picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / Dpa / Picture-alliance

К контейнеровозу Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале, направляются ещё два буксира. Об этом сообщает портал по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic. Отмечается, что они находятся уже неподалёку от города Суэц.

Как уже ранее сообщал Лайф, очередная попытка снять с мели перекрывшее Суэцкий канал гигантское судно не увенчалась успехом. Администрация канала рассчитывала, что Ever Given смогут вытащить во время ночного прилива, однако все действия были тщетны. На данный момент на месте инцидента продолжаются дноуглубительные работы.

Космонавт показал, как с МКС выглядит перекрывшее Суэцкий канал судно-гигант

Космонавт показал, как с МКС выглядит перекрывшее Суэцкий канал судно-гигант

Напомним, что 23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл движение по Суэцкому каналу. Судно, которое ходит под флагом Панамы, имеет водоизмещение 200 тысяч тонн. Его длина — 400 метров, ширина — 59. Контейнеровоз пытались сдвинуть, но, учитывая огромную массу, это оказалось несколько затруднительно. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких обращений по вопросу о помощи в разблокировке Суэцкого канала к России не поступало.

321 судно застряло в очереди на проход через Суэцкий канал из-за севшего на мель контейнеровоза

321 судно застряло в очереди на проход через Суэцкий канал из-за севшего на мель контейнеровоза

Между тем аналитики подсчитали ежедневный ущерб от блокировки Суэцкого канала. Цифра впечатляет.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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