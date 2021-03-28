Большунов забрал золото чемпионата России в скиатлоне
Дистанцию в 30 километров спортсмен преодолел за один час восемь минут и 53 секунды.
Фото © ТАСС / EPA
Победитель Кубка мира сезона-2020/2021 Александр Большунов стал обладателем золотой медали, победив в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.
Спортсмен преодолел дистанцию в 30 километров за один час восемь минут и 53 секунды. Вторым в гонке стал Иван Якимушкин, отстав от лидера на 47,1 секунды, а третье место занял Андрей Ларьков (+ 47,2).
Отмечается, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не вышел на старт. Чемпионат России завершится 4 апреля.
Ранее Лайф рассказывал, что Большунов выиграл спринт на чемпионате России по лыжам. Золотую медаль в аналогичной дисциплине у женщин забрала Наталья Непряева.
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