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Большунов забрал золото чемпионата России в скиатлоне

Дистанцию в 30 километров спортсмен преодолел за один час восемь минут и 53 секунды.

28 марта 2021, 09:51
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Победитель Кубка мира сезона-2020/2021 Александр Большунов стал обладателем золотой медали, победив в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.

Спортсмен преодолел дистанцию в 30 километров за один час восемь минут и 53 секунды. Вторым в гонке стал Иван Якимушкин, отстав от лидера на 47,1 секунды, а третье место занял Андрей Ларьков (+ 47,2).

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Отмечается, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не вышел на старт. Чемпионат России завершится 4 апреля.

Ранее Лайф рассказывал, что Большунов выиграл спринт на чемпионате России по лыжам. Золотую медаль в аналогичной дисциплине у женщин забрала Наталья Непряева.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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