Училась в колледже и параллельно работала: Лайф узнал о жизни молодой медсестры, задушенной реаниматологом
Тело девушки со множественными травмами нашли ночью возле лифтов больницы.
Погибшая Ирина Ж. Фото © Соцсети
21-летняя медсестра Ирина Ж. из Курской области, ставшая жертвой реаниматолога, училась в медицинском колледже, а работать в больницу устроилась в ноябре 2020 года. Об этом Лайфу сообщил источник.
Коллеги и знакомые характеризуют девушку положительно, утверждают, что с подозреваемым в убийстве Андреем Сурагиным у неё не было конфликтов. Мужчина, как и Ирина, работал в медучреждении с ноября прошлого года.
В Набережных Челнах маленькие дети нашли родителей мёртвыми: муж задушил жену из-за развода и покончил с собой
Как сообщил источник, тело девушки обнаружили ночью у лифтов. У убитой диагностировали переломы челюсти и нескольких рёбер, а также черепно-мозговую травму. Уточняется, что при задержании Сурагин был в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее Лайф рассказывал, что трагедия произошла в Фатежской центральной районной больнице. У мужчины внезапно возникла неприязнь к девушке, он стал её бить и душить руками, в результате чего она умерла.
Лента новостей
"Для меня это очень дорого": Дзюба поблагодарил Черчесова за вызов в сборную и капитанскую повязку
сегодня в 10:07
Нанёс свыше 30 ударов ножом: в Подмосковье арестовали жестокого убийцу 15-летнего подростка
сегодня в 09:56
Два буксира выдвинулись на помощь застрявшему в Суэцком канале судну-гиганту
сегодня в 09:53
Выбор редакции
В Курской области реаниматолог задушил 21-летнюю медсестру прямо в больнице
"Жена довела": Звезда фильма "Ты у меня одна" Горонок попал в больницу с инфарктом
Высокие отношения: житель Перми отвёз пьяную подругу домой, затолкав в багажник — видео
"Я так почти каждый день делаю": Путин рассказал, как легче перенести прививку от коронавируса
В Москве посетительница фитнес-клуба утонула в бассейне
Комментариев: 0