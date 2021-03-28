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Училась в колледже и параллельно работала: Лайф узнал о жизни молодой медсестры, задушенной реаниматологом

Тело девушки со множественными травмами нашли ночью возле лифтов больницы.

28 марта 2021, 10:18
<p>Погибшая Ирина Ж. Фото © Соцсети</p>

Погибшая Ирина Ж. Фото © Соцсети

21-летняя медсестра Ирина Ж. из Курской области, ставшая жертвой реаниматолога, училась в медицинском колледже, а работать в больницу устроилась в ноябре 2020 года. Об этом Лайфу сообщил источник.

Коллеги и знакомые характеризуют девушку положительно, утверждают, что с подозреваемым в убийстве Андреем Сурагиным у неё не было конфликтов. Мужчина, как и Ирина, работал в медучреждении с ноября прошлого года.

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Как сообщил источник, тело девушки обнаружили ночью у лифтов. У убитой диагностировали переломы челюсти и нескольких рёбер, а также черепно-мозговую травму. Уточняется, что при задержании Сурагин был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Лайф рассказывал, что трагедия произошла в Фатежской центральной районной больнице. У мужчины внезапно возникла неприязнь к девушке, он стал её бить и душить руками, в результате чего она умерла.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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