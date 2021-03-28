"Для меня это очень дорого": Дзюба поблагодарил Черчесова за вызов в сборную и капитанскую повязку

Дзюба поблагодарил Черчесова за вызов в сборную и капитанскую повязку. Видео © Instagram / artem.dzyuba

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба записал видеообращение, в котором поблагодарил главного тренера национальной команды Станислава Черчесова и всех поклонников за веру в него.

"Не могу не сказать: я безумно благодарен Станиславу Саламовичу за то, что вызвал меня в сборную вопреки многим, кто кричал против этого. И за то, что капитанскую повязку оставил мне, для меня это очень дорого — быть капитаном сборной России", — сказал Дзюба в видео, опубликованном в "Инстаграме".

Футболист уточнил, что не держится за капитанскую повязку, но то, что она осталась при нём, он расценивает как акт поддержки. Дзюба выразил надежду, что смог отплатить всем за веру двумя голами в ворота сборной Словении, которые принесли российской команде победу.

"Спасибо ребятам за передачи — Далеру Кузяеву, и там Голова (Александр Головин. — Прим. Лайфа) в перекладину попал. Сегодня празднуем, а завтра готовимся", — добавил Дзюба.

Напомним, сборная России, одержав победы над сборными Мальты (3:1) и Словении (2:1), поднялась на первое место в своей отборочной группе к чемпионату мира 2022 года в Катаре, набрав шесть очков. Следом расположились команды Словении и Хорватии (по три очка), Словакии (два очка), Мальты и Кипра (по одному баллу). Следующую встречу сборная России проведёт 30 марта, когда её соперниками будут словаки.

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