Арбитр извинился за незасчитанный гол Роналду в матче с сербами
Из-за ошибки судьи португальский форвард со скандалом покинул поле прямо во время игры.
Данни Маккели. Фото © prosportua.com
Нидерландский арбитр Данни Маккели принёс извинения тренеру сборной Португалии Фернанду Сантушу за то, что в матче квалификации ЧМ-2022 по ошибке не засчитал гол в ворота сборной Сербии.
При этом сам наставник португальцев в интервью телеканалу Eurosport заявил, что испытывает уважение к судье, который признал свою неправоту.
"В конце матча мяч на полметра пересёк линию ворот, но гол не засчитали. После игры рефери посмотрел, что произошло, и подошёл ко мне с извинениями", — сказал Сантуш.
Напомним, встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась со счётом 2:2. На 3-й минуте, добавленной ко второму тайму, игрок сербской команды выбил мяч в районе линии своих ворот после удара Криштиану Роналду. Португальский форвард просигнализировал боковому арбитру о том, что необходимо зафиксировать гол, после чего получил жёлтую карточку. Из-за этого нападающий и капитан сборной Португалии со скандалом покинул поле прямо во время матча отбора ЧМ-2022.
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