Трансформация Хабиба в тренера с большой буквы: как брат Нурмагомедова одержал первую победу в UFC

Для дагестанского бойца Абубакара Нурмагомедова это выступление стало уже вторым в Ultimate Fighting Championship. Абубакар смазал дебют в американском промоушене, постучав в знак сдачи в схватке с немцем Давидом Заваддой. Как показал сегодняшний ход встречи с Джаредом Гуденом, Нурмагомедов и его тренерский штаб во главе с Хавьером Мендесом и самим Хабибом сделали прекрасную работу над ошибками. 31-летний махачкалинец вернулся действительно сильнее!

Абубакар начал поединок довольно спокойно и очень собранно, позволив сопернику предъявить первым свои козыри. Состояли они только в джебах, которыми американец неплохо попадал в дебюте встречи. Происходило это ровно до середины первого раунда, до момента, когда россиянин жёстко зацепил противника классической двоечкой.

В дальнейшем и вплоть до финального удара гонга в клетке был активен только один боец… Нурмагомедов на протяжении двух раундов разбивал Гудена джебами и лоу-киками. В третьей пятиминутке Абубакар, наконец, подключил и свою борьбу, переведя соперника на канвас и проконтролировав до конца боя. Уверенная победа дагестанца, продемонстрировавшего подросший уровень и профессионализм. Трансформация Хабиба в тренера с большой буквы продолжается!

В главном бою вечера Фрэнсис Нганну оправдал ожидания и выданные авансы, нокаутировав обладателя пояса Стипе Миочича.

Американский хорват неприятно удивил своим ментальным состоянием и откровенным страхом перед устрашающим французом. Стоит только поразиться тому обстоятельству, что такой Миочич смог пережить первый раунд. Но тут всё банально: Нганну никуда не спешил, играя с опытным соперником, словно кошка с мышкой.

Во втором раунде Фрэнсис решил не растягивать удовольствие, нокаутировав Стипе чудовищным джебом и добавив на всякий случай ещё один панч в партере. Тяжелейший нокаут для экс-чемпиона и повод задуматься о пенсии. Хищник же, наконец, дошёл до пояса и, судя по всему, царствовать будет ещё долго. Кто сможет его остановить — большая загадка…

В ко-мэйн ивенте экс-чемпион в полусреднем весе Тайрон Вудли продолжает безвольное падение в бездну, потерпев четвёртое поражение кряду. На этот раз обидчиком темнокожего американца стал бразилец Висенте Люке. Южноамериканец в считаные минуты разбил Тайрона в стойке, а затем финишировал морально сломавшегося соперника в партере. Ещё один кандидат в пенсионеры.

Отметился сегодня нокаутом любимец Даны Уайта Шон О’Мэлли, проведший очередной поединок в карьере против заведомо слабого соперника и по совместительству сбитого лётчика Томаса Альмейды. На протяжении 14 минут схватки друг Снупп Дога демонстрировал красоту кикбоксинга, а за минуту до финальной сирены потушил свет бразильцу, нокаутировав громоподобным одиночным добиванием в партере. Уайт в восторге!

Результаты турнира

Основной кард:

Джейми Маларки нокаутировал Каму Ворси в первом раунде (0:46);​

Миранда Маверик победила Джиллиан Робертсон единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28);

Шон О'Мэлли нокаутировал Томаса Альмейду в третьем раунде (3:52);​​

Висенте Люке победил Тайрона Вудли удушающим приёмом в первом раунде (3:56);​

Фрэнсис Нганну нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде (0:52).

Предварительный кард:

Марк-Андре Барио победил Абу Азайтара техническим нокаутом в третьем раунде (4:56);​

Омар Моралес победил Шейна Янга единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);​

Михал Олексейчук победил Модестаса Букаускаса раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);​

Абубакар Нурмагомедов победил Джарэда Гудена единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);​

Алонзо Менфилд победил Фабио Черанта удушающим приёмом в первом раунде (1:11).

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