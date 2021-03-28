Трудный год: почему Поветкин проиграл Уайту

Верить в то, что Русский Витязь сможет вновь совершить подвиг и подловить британца разящим ударом, затеей было достаточно сомнительной.

Скепсиса этому добавлял и ковид, которым переболел Александр между первым поединком и состоявшимся накануне реваншем. Да, Поветкин старше Уайта и гораздо ближе к пенсии, но перенесённый коронавирус оставил огромный отпечаток на скорости, силе, резкости боксёра.

Россиянин выглядел в бою всё ещё нездоровым человеком, которого обстоятельства заставили выйти на бой против заведомо сильного соперника.

То, что Поветкин не готов к бою, стало понятно с ударом гонга. Русский Витязь практически каждый удар оппонента ловил своим лицом, при этом выбрасывая в разы меньше. Защита Александра — это действительно отдельная история, но в этом поединке уже экс-временный чемпион поставил всевозможные антирекорды, перевоплотившись в попросту стоячую мишень или боксёрскую грушу для отработки ударов… Всё могло закончиться ещё в первом раунде. Уайт практически без разведки стал разряжать серию размашистых оверхендов, каждый из которых мог похоронить андердога, но Поветкин выстоял.

Диллиан Уайт попросил Александра Поветкина обменяться боксерскими шортами после поединка.https://t.co/QmWpmEhDKq pic.twitter.com/xEeVEErYtG — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) March 28, 2021

Во второй трёхминутке Александр слегка выровнял ход боя, но это была, скорее, не его заслуга, а смена стратегии британца. Впрочем, назвать этот раунд российским тоже нельзя. Просто Поветкин стал пропускать меньше, а наносить ударов больше.

Третий раунд также складывался по подобному сценарию, пока Диллиан не подловил противника жёстким правым джебом. Александр выстоял, но удивляет, почему хозяин ринга не развил успех, особенно учитывая тот факт, что Русский Витязь стоял как вкопанный…

В четвёртом, ставшим финальным, раунде, Уайт прекратил мучения россиянина, нокаутировав его серией из хуков и джебов. Поветкин практически не сопротивлялся, впитывая в себя, словно губка, всё, что изобретал Диллиан. Рефери под аккомпанемент выброшенного из угла белого полотенца решил не рисковать здоровьем ветерана, остановив избиение.

THE BODY SNATCHER 💥 pic.twitter.com/vBu7xjmp9a — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 27, 2021

Уайт, наконец, сменил гнев на милость, не только пожав руку противнику, которую он отказывался пожимать по ходу боя, но и даже заботливо принёс свой стул Поветкину. Александр на него сел, куда деваться…

Что ж, если Русский Витязь не остановится, видеть его сидящим на стуле мы будем вновь и вновь. Уйти из бокса Поветкину необходимо прямо сейчас, ведь, как мы знаем, этот спорт не терпит ветеранов. Но вряд ли это решение легко дастся отечественному спортсмену. Как минимум Александру понадобится прощальный бой, олимпийский, правильный соперник…

А что Уайт? Британец наверняка станет ждать действительно большой бой. Вряд ли это будет победитель боя Фьюри-Джошуа, потому что эти ребята подписали контракт сразу на два поединка. Скорее всего, следующим в списке Диллиана станет Деонтей Уайлдер в США. И это довольно любопытно, но, конечно же, не так, как прощальное выступление Поветкина.

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