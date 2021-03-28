Умер экс-президент Мадагаскара Дидье Рацирака
Политику было 84 года.
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В военном госпитале скончался бывший президент Мадагаскара Дидье Рацирака, возглавлявший страну в течение 22 лет. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал нынешний глава государства Андри Радзуэлина.
Ce dimanche 28 mars 2021, l'ancien Président, l'Amiral Didier Ignace RATSIRAKA s'est éteint à l'âge de 84 ans.— Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) March 28, 2021
Les Malagasy ont perdu un illustre patriote.
J'adresse mes condoléances à ses proches, à la grande famille de l'armée et à tous les citoyens Malagasy. pic.twitter.com/DTUnAys3Og
"Малагасийцы потеряли выдающегося патриота", — отметил Радзуэлина.
По данным журнала "Жен Африк", 84-летнего политика госпитализировали 22 марта с диагнозом "грипп". Тогда медики успокоили родственников экс-президента Мадагаскара, указав, что его состояние не внушает никаких опасений. Однако здоровье пациента резко ухудшилось в ночь на воскресенье. Официальная причина смерти Рацирака пока не объявлена.
Дидье Рацирака дважды был президентом Мадагаскара: с 1975 по 1993 год и с 1997 по 2002 год. Он неоднократно посещал СССР и встречался с Брежневым и Горбачёвым. В 2003 году бывший глава государства был приговорён на родине к десяти годам каторжных работ по обвинению в злоупотреблениях властью и хищении около восьми миллионов долларов. За год до этого Рацирака переехал во Францию, власти которой отказались его выдать. В 2011 году политик после амнистии вернулся в Мадагаскар. Он участвовал в президентских выборах в 2018 году, но не смог пройти во второй тур, набрав всего 0,45% голосов.
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