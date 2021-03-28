Умер экс-президент Мадагаскара Дидье Рацирака

Дидье Рацирака дважды был президентом Мадагаскара: с 1975 по 1993 год и с 1997 по 2002 год. Он неоднократно посещал СССР и встречался с Брежневым и Горбачёвым. В 2003 году бывший глава государства был приговорён на родине к десяти годам каторжных работ по обвинению в злоупотреблениях властью и хищении около восьми миллионов долларов. За год до этого Рацирака переехал во Францию, власти которой отказались его выдать. В 2011 году политик после амнистии вернулся в Мадагаскар. Он участвовал в президентских выборах в 2018 году, но не смог пройти во второй тур, набрав всего 0,45% голосов.