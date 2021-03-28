Куда делись 90 млн самой молодой победительницы в лотерею, которая спустя 18 лет живёт на пособие

Самая молодая победительница в лотерею EuroMillions спустя 18 лет осталась без средств к существованию. В возрасте 16 лет Кэлли Роджерс выиграла £1,8 млн (около 90 млн в рублях по старому курсу), которые она пустила на ветер. Последней каплей стало то, что девушку лишили водительских прав после того, как её задержали в наркотическим опьянении. Жительница Великобритании пыталась уйти от погони, и в итоге стражам правопорядка пришлось применить перцовый баллончик, чтобы её усмирить, сообщает The Sun.

Фото © Facebook / Callie Rogers

На суде выяснилось, что Кэлли, которая воспитывает четырёх детей, погрязла в долгах и теперь живёт на пособие. Девушке посчастливилось выиграть в лотерею, когда она работала кассиршей, получая £3.60 в час. Поэтому, как только ей выдали крупную сумму, первым делом она увеличила себе грудь и ещё два раза исправляла её недостатки. Затем она всё чаще стала устраивать вечеринки, где присутствовали наркотики, а также потратила огромную сумму на дизайнерскую одежду. Около £500 тыс. (25 млн в рублях по старому курсу) она отдала своим друзьям и семье.

По делу о вождении 33-летнюю Кэлли также обязали выплатить штраф и носить электронный браслет, чтобы полиция могла контролировать её нахождение. Сама девушка призналась, что её жизнь изменилась только к худшему после выигрыша в лотерею.

Фото © Facebook / Callie Rogers

В то время, когда стало известно о победе, Кэлли жила с родителем, но уже через две недели она познакомилось с будущим отцом своих двух детей и переехала в особняк стоимостью £180 тыс. Но через пять лет их отношения закончились, после чего девушка даже пыталась покончить с собой. Сама Кэлли признавалась, что в тот период потратила £250 тыс. (12,5 млн в рублях по старому курсу) на наркотики. Её постоянно окружали люди, которые пытались вытянуть из неё деньги. А в 2018 году на неё было совершено нападение, после которого она думала, что не выживет.

Это были слишком большие деньги для такой молодой девушки. Даже если вы думаете, что ваша жизнь не изменится, она всё равно меняется — и часто не к лучшему. Это почти сломало меня, но, к счастью, теперь я сильнее Кэлли Роджерс

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